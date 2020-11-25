Австралийские власти подтвердили, что Australian Open могут перенести на одну или на две недели

Министр спорта австралийского штата Виктория Мартин Пакула заявил, что проведение Australian Open может быть перенесено на более поздний срок из-за ограничений, введенных на въезд в страну из-за пандемии коронавируса.

«Я видел сообщения, что турнир перенесут на неделю или две, – цитирует Пакулу Reuters. – Думаю, это наиболее вероятный вариант.

Но это не единственная возможность. Как вы знаете, в нынешнем году «Ролан Гаррос» перенесли на несколько месяцев, а «Уимблдон» и вовсе не состоялся. Но вообще-то я думаю, что задержка будет скорее короткой, чем длинной.

Требования по карантину мы выдвинем те, на которые согласятся врачи. А потом уже ATP и WTA будут решать, согласны ли они на них. Игроков будут очень строго проверять как перед вылетом в Австралию, так и по прибытии».

Ранее австралийские власти объявили, что иностранные теннисисты смогут приехать в страну не ранее 25 декабря. После прилета спортсменам и их тренерам придется пройти двухнедельный карантин, что угрожает проведению турниров обычно предваряющих в начале теннисного сезона Открытый чемпионата Австралии.