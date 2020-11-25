Болгарскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах

Болгарская теннисистка Александрина Найденова больше не сможет играть на профессиональном уровне.

28-летняя спортсменка получила пожизненную дисквалификацию от Tennis Integrity Unit.

«Рейтинг Букмекеров» (Украина), ссылаясь на официальный сайт организации, ответственной за расследование матчей в теннисе, сообщает, что помимо дисквалификации Найденову обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч долларов США.

Александрину отстранили от выступлений еще в прошлом году, а теперь ее вина полностью доказана. Лучшим результатом болгарской теннисистки за время карьеры было 264-е место в рейтинге WTA.