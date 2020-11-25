Андрей Рублев: У меня нет конкретной цели попасть в топ-5 рейтинга АТР в следующем сезоне

Российский теннисист Андрей Рублев озвучил цели на следующий сезон.

«Всегда хочется большего, но конкретно цели быть в топ-5 нет. Есть много моментов, где я могу и должен прибавлять — вот это главная цель. Если я в этих вещах добавлю — соответственно, я буду выше и в рейтинге.

Хочется сыграть на Олимпиаде, представить свою страну. Этот турнир раз в четыре года, он в любом случае особенный. Просто там побывать, сыграть — уже нереальные эмоции, это очень важно», - цитирует спортсмена Sport24.ru.

Напомним, Рублев провел лучший сезон в карьере. Россиянин за год выиграл пять титулов и пробился на Итоговый турнир в Лондоне. Андрей впервые в карьере попал в десятку мирового рейтинга, завершив год на восьмой позиции.