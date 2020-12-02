ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
02 декабря 10:49
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Рублев: На данный момент Медведев играет лучше всех в мире

22 ноября Даниил выиграл Итоговый турнир ATP, обыграв в финале австрийца Доминика Тима.

Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в будущем его соотечественник Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира.

«Надеюсь, уже в ближайшем будущем станет один из российских теннисистов возглавит рейтинг, – рассказал Рублев в интервью для «РИА Новости». – На самом деле шансы на это есть у всех – у Циципаса, Зверева, Тима, Медведева. Тем более, Даня уже четвертый в рейтинге. Выше Дани стоят игроки, которых он победил в последних матчах. На данный момент Медведев играет лучше всех в мире, факты говорят сами за себя. Для того чтобы стать первым именно по рейтингу, надо долгое время поддерживать этот уровень игры, что очень тяжело.

У Карена Хачанова, например, есть данные, чтобы находиться в топ-10. А воспользуется он ими или нет – это уже в его руках. В любом случае будет интересная борьба в ближайшие годы. Поколения меняются, каждый год новые игроки в финалах, полуфиналах крупных турниров. Два года подряд в финалах итогового турнира в Лондоне играют теннисисты нового поколения — в прошлом году Циципас и Тим играли, в этот раз Тим и Медведев».

В данный момент рейтинг ATP возглавляет серб Новак Джокович, а Медведев – четвертое.

Восьмая ракетка мира Рублев тоже принимал участие в Итоговом турнире в Лондоне, но не сумел пробиться в полуфинал.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пользователи Windows 10 в 2021 году ощутят изменения в операционной системе«Трактор» проиграл в Нижнем НовгородеNVIDIA официально анонсировала видеокарту GeForce RTX 3060 TiВскрытие Марадоны ошарашило патологоанатомовКак выглядят плюс-сайз модели без фотошопа? (14 фото)Вергара предстала полностью обнаженной
Использует ли «Зенит» последний шанс в ЛЧ? Да – 3,40!
2 декабря петербуржцы проведут матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге». Для команды Сергея Семака уже не будет другой возможности зацепиться за еврокубковую весну.
Впервые в истории женщина будет судить матч Лиги чемпионов
Новое испытание для Стефани Фраппар.
Сезон смены чемпионов? Время ставить на второй эшелон!
Экстремальные условия текущих национальных чемпионатов дают реальную возможность для давно ничего не выигрывавших команд подвинуть привычных чемпионов с пьедестала.
Не навреди. Новые законодательные инициативы могут привести к уходу букмекеров в теневой сектор
В Госдуму РФ внесен законопроект о создании единого органа контроля за букмекерскими компаниями и тотализаторами. Одновременно Минфин представил проект закона об увеличении размера целевых отчислений в этой отрасли. Все это предсказуемо приведет к негативным последствиям. Спорт денег не получит, а букмекерам придется уйти в тень.
Немного одежды, много крови и еще больше денег. Как зарабатывает Арианни Селесте
А ведь казалось бы: всего-навсего выноси табличку с номером раунда и покачивай бедрами в такт ходьбе. Да, и главное, чтобы одежды при этом на тебе было не так много. Но это норм, работа такая.
Немецкое дерби. Почему «Спартак» еле спасся в игре с «Динамо»?
Можно долго шутить и вешать мемы о том, как хорошо разогнался Сандро Шварц на багаже Кирилла Новикова, но факт остается фактом: четыре матча, и в них - три победы, из которых одна - над "Локо" с разгромным счетом 5:1, а в четвертой игре - гостевой - еле ноги уносит "Спартак", спасаясь на 85-й минуте!
Ничего нового матч в Белграде не показал. Полемическое мнение
Тут ведь какая ситуация: критикуешь сборную и топчешься на ней - молодец, собираешь как истовый хайпожор свою порцию хайпа; призываешь не трогать Черчесова - мерзавец, потому что отрабатываешь чей-то заказ или облизываешь кого-то.
«Достало». Жена Дзюбы требует развода
Судя по всему, лимит доверия и всепрощения Дзюба уже исчерпал.
Это она опубликовала интимное видео Дзюбы
Блогеру Наталье Веретенниковой теперь открыто угрожают.
Боец и актер Олег Тактаров: Все порицающие Дзюбу подлежат уничтожению
Олег Тактаров выложил в инстаграме видеообращение, в котором раскритиковал тех, кто высмеивает нападающего «Зенита» и сборной России Артему Дзюбу.

Футбол. «Локомотив» vs «Зальцбург». Бокс. Майк Тайсон возвращается. Хоккей. НХЛ стартует в январе.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика