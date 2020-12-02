Андрей Рублев: На данный момент Медведев играет лучше всех в мире

Российский теннисист Андрей Рублев считает, что в будущем его соотечественник Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира.

«Надеюсь, уже в ближайшем будущем станет один из российских теннисистов возглавит рейтинг, – рассказал Рублев в интервью для «РИА Новости». – На самом деле шансы на это есть у всех – у Циципаса, Зверева, Тима, Медведева. Тем более, Даня уже четвертый в рейтинге. Выше Дани стоят игроки, которых он победил в последних матчах. На данный момент Медведев играет лучше всех в мире, факты говорят сами за себя. Для того чтобы стать первым именно по рейтингу, надо долгое время поддерживать этот уровень игры, что очень тяжело.

У Карена Хачанова, например, есть данные, чтобы находиться в топ-10. А воспользуется он ими или нет – это уже в его руках. В любом случае будет интересная борьба в ближайшие годы. Поколения меняются, каждый год новые игроки в финалах, полуфиналах крупных турниров. Два года подряд в финалах итогового турнира в Лондоне играют теннисисты нового поколения — в прошлом году Циципас и Тим играли, в этот раз Тим и Медведев».

В данный момент рейтинг ATP возглавляет серб Новак Джокович, а Медведев – четвертое.

Восьмая ракетка мира Рублев тоже принимал участие в Итоговом турнире в Лондоне, но не сумел пробиться в полуфинал.