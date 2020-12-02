Начало Australian Open перенесли на 8 февраля

Исполнительный директор австралийской федерации тенниса Tennis Australia Крейг Тили сообщил о переносе о переносе начала Открытого чемпионата Австралии с 18 января на 8 февраля.

«Хорошая новость состоит в том, что мы, похоже, сможем начать турнир 8 февраля, – цитирует Тили The Daily Telegraph. – Игроки после 15 января должны будут провести двухнедельный карантин, но правительство штата Виктория согласилось на особые условия для участников турнира, чтобы они смогли подготовиться к соревнованиям «Большого шлема».

Условия будут строгими, но после карантина теннисисты смогут жить где угодно, ходить куда угодно, играть тренировочные матчи, а потом выступать на Australian Open перед большим количеством болельщиков».