На Открытом чемпионате Австралии выступят 12 россиян

Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии по теннису опубликовала заявочные списки участников турнира.

В одиночном разряде на кортах Мельбурна выступят 12 российских теннисистов. В мужской сетке примут участие Даниил Медведев (четвертая ракетка мира), Андрей Рублев (8) и Карен Хачанов (20). В женском турнире Australian Open сыграют Екатерина Александрова (33), Светлана Кузнецова (36), Анастасия Павлюченкова (38), Вероника Кудерметова (46), Анна Блинкова (61), Дарья Касаткина (72), Вера Звонарева (защищенный рейтинг), Варвара Грачева (94) и Анастасия Потапова (101).

Напомним, квалификация Открытого чемпионата Австралии пройдет с 10 по 13 января в Дохе и Дубае.

Соревнования в основной сетке состоятся с 8 по 21 февраля в Мельбурне.