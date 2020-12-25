Ольга Морозова: В последние дни Лондон действительно опустел

Советская теннисистка Ольга Морозова, проживающая в окрестностях Лондона, рассказала об обстановке в столице Англии.

«Моя дочь работает в Лондоне и сказала, что в последние дни он действительно опустел, как это было в марте и апреле. Результаты пока здесь не очень приятные, мне звонят со всего мира и пытаются выяснить, в каком состоянии мы находимся. Пытаемся жить по правилам.

Если сравнивать с мартом, то там был локдаун и все. Сейчас страна разделена на зоны, что ограничивает путешествия. Грустно здесь тем, кто ждет Рождество, чтобы куда-то поехать и увидеться, так как это запрещено. Также закрыты все магазины, оставили только продовольственные», - цитирует Морозову Sport24.ru.

Напомним, в начале этой недели появилась информация о том, что в Великобритании был выявлен новый штамм коронавируса. Из-за этого ряд европейских стран приостановил авиасообщение с островом.