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25 декабря 20:40
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Рублев: Чувствую себя гостем в топ-10

В данный момент россиянин занимает восьмое место в рейтинге ATP.

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои выступления в 2020 году и поделился планами на следующий сезон.

«Я буду играть меньше, – отметил Рублев в интервью для испанской газеты Marca. – По-моему, в этом году я делал паузу всего на две недели. Но этому есть объяснение: после возобновления было неизвестно, когда тур снова остановят. Вообще, после «Ролан Гаррос» постоянно говорили, что «Берси» отменят.

Я чувствую себя гостем в топ-10. Чтобы действительно ощутить себя одним из лучших теннисистов мира, нужно обрести стабильность. То есть оставаться на таком уровне пару лет. Можно сказать, что Тим, Зверев или Медведев заслужили свое место в топе.

Какую цель ставлю перед собой на следующий сезон? Я хочу прибавлять, чтобы осознать свой потенциал. На «Больших шлемах» я еще не проходил дальше четвертьфинала.

Сейчас я поеду в Россию на праздники, а перед Australian Open сыграю на ATP Cup».

Осенью нынешнего года Рублев выиграл три турнира – в Гамбурге, Санкт-Петербурге и Вене. Это помогло 23-летнему россиянину впервые пробиться в первую десятку мирового рейтинга.

источник: Marca
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