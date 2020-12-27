ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 декабря 16:36
автор: Виктор Шарафудинов

Маррей получил wild card от организаторов Australian Open

В прошлом шотландец пять раз выходил в финал турнира в Мельбурне, но так и не смог стать победителем Открытого чемпионата Австралии.

Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение (так называемый wild card) от организаторов Australian Open.

Бывшая первая ракетка мира будет начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями, – цитирует директора турнира Крэйга Тайли The Age. – Он был неотъемлемой частью многих увлекательных сюжетных линий и провел множество удивительных матчей на Australian Open».

В январе 2019 года Маррей объявил о завершении карьеры, но затем вернулся в теннис после сложной операции на бедре. В настоящее время 33-летний британец занимает 122-е место в рейтинге ATP.

источник: The Age
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Минеев и Исмаилов заплатят штраф за потасовку на турнире в МосквеИрине Родниной не понравились костюмы фигуристок на ЧР в ЧелябинскеБутырская о Трусовой: Саша умеет очень многое, и еще это покажет"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"Полная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуПочему лишь Косторная высказалась о Тутберидзе после ухода?
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.
В Ларионове уже видят нового Тарасова. Реакция на победу России над США
Первый матч сборной России на МЧМ-2021 вызвал умеренный прилив оптимизма среди специалистов хоккея и участников игры.
«Когда задница горит, детские ошибки и совершаются». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал победу российской сборной над командой США (5:3) в стартовом матче молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.

ММА. Исмаилов устроил драку. Футбол. Мбаппе попрощался с Тухелем. Хоккей. «Трактор» vs «Нефтехимик».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика