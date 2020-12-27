Маррей получил wild card от организаторов Australian Open

Британский теннисист Энди Маррей получил специальное приглашение (так называемый wild card) от организаторов Australian Open.

Бывшая первая ракетка мира будет начнет выступления в основной сетке Открытого чемпионата Австралии, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

«Мы приветствуем Энди в Мельбурне с распростертыми объятиями, – цитирует директора турнира Крэйга Тайли The Age. – Он был неотъемлемой частью многих увлекательных сюжетных линий и провел множество удивительных матчей на Australian Open».

В январе 2019 года Маррей объявил о завершении карьеры, но затем вернулся в теннис после сложной операции на бедре. В настоящее время 33-летний британец занимает 122-е место в рейтинге ATP.