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28 декабря 06:26
автор: Юрий Нечаев

Федерер не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Турнир пройдет с 8 по 21 февраля 2021 года.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Австралии 2021 года.

Об этом сообщил агент 39-летнего спортсмена Тони Годсик.

«Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе - это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии», - цитирует Годсика Associated Press.

Напомним, Федерер получил травму колена на Australian Open-2020. В прошлом сезоне Роджер перенес две операции.

Добавим, что Федерер шесть раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Всего в активе швейцарца 20 титулов на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.

источник: Associated Press
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