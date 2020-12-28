Федерер не сыграет на Открытом чемпионате Австралии

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит Открытый чемпионат Австралии 2021 года.

Об этом сообщил агент 39-летнего спортсмена Тони Годсик.

«Роджер решил не играть на Открытом чемпионате Австралии 2021 года. За последние пару месяцев он добился значительных успехов в восстановлении. Однако после консультации со своей командой он решил, что лучшее решение для него в долгосрочной перспективе - это вернуться в соревновательный теннис после Открытого чемпионата Австралии», - цитирует Годсика Associated Press.

Напомним, Федерер получил травму колена на Australian Open-2020. В прошлом сезоне Роджер перенес две операции.

Добавим, что Федерер шесть раз побеждал на Открытом чемпионате Австралии. Всего в активе швейцарца 20 титулов на турнирах серии «Большого шлема» в одиночном разряде.