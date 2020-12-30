Стал известен полный состав участников ATP Cup

Стал известен полный список участников командного турнира ATP Cup, который пройдет с 1 по 5 февраля 2021 года.
1. Сербия.
2. Испания
3. Австрия
4. Россия
Стал известен полный список участников командного турнира ATP Cup, который пройдет с 1 по 5 февраля 2021 года.
1. Сербия.
2. Испания
3. Австрия
4. Россия
5. Греция
6. Германия
7. Аргентина
8. Италия
9. Япония
10. Франция
11. Канада
Напомним, турнир состоится в Мельбурне (Австралия). Его жеребьевка пройдет в январе, по итогам которой команды поделят на четыре группы, а их победители выйдут в полуфинал.