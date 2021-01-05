Стал известен состав сборной России на Кубок ATP

Официальный сайт ATP опубликовал состав сборной России на Кубок ATP, который пройдет в Мельбурне (Австралия) в период с 1-го по 15 февраля.

Отмечается, что национальную команду представят Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Напомним, на турнире примут участие еще 11 сборных – Австрия, Австралия, Аргентина, Германия, Греция, Испания, Италия, Канада, Сербия, Франция и Япония. На соревнованиях сыграют такие теннисисты, как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

В прошлом году сборная России дошла до полуфинала, где проиграла команде Сербии.