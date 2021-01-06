Касаткина вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира WTA в Абу-Даби.

В матче первого раунда россиянка за 1 час 49 минут обыграла китаянку Ван Цян со счетом 6:2, 3:6, 6:2.

Касаткина выполнила две подачи навылет при одной двойной ошибке и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. У ее соперницы один эйс, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из пяти.

Следующей соперницей Касаткиной станет победительница матча между чешкой Каролиной Муховой и Данкой Ковинич из Черногории.