Потапова проиграла Саккари в первом круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла гречанке Марии Саккари в первом круге турнира WTA в Абу-Даби.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 22-й ракетки мира.

Саккари выполнила семь эйсов, допустив лишь одну двойную ошибку, и реализовала три брейка из восьми. У Потаповой одна подача навылет и шесть двойных ошибок. Россиянка не выиграла ни одного брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Саккари встретится с победительницей встречи Кори Гауфф (США) — Эйкере Ульрикке (Норвегия).