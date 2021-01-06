ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Италия - Серия А не начался Кальяри 0 Беневенто 0 7 4.1 1.5
Италия - Серия А 17:00 Сассуоло 0 Дженоа 0 1.74 3.9 4.9
Италия - Серия А 17:00 Аталанта 0 Парма 0 1.27 6.8 9.8
Италия - Серия А 17:00 Торино 0 Верона 0 2.5 3.1 3.2
Италия - Серия А 17:00 Сампдория 0 Интер М 0
Италия - Серия А 17:00 Лацио 0 Фиорентина 0 1.9 3.6 4.3
Италия - Серия А 17:00 Кротоне 0 Рома 0 6.3 4.6 1.51
Италия - Серия А 17:00 Болонья 0 Удинезе 0 2.75 3.2 2.8
Италия - Серия А 20:00 Наполи 0 Специя 0
Франция - Лига 1 21:00 Страсбург 0 Ним 0
Франция - Лига 1 21:00 Нант 0 Ренн 0 3.8 3.5 2.05
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Бордо 0
Франция - Лига 1 21:00 Лорьян 0 Монако 0 4.3 3.8 1.85
Франция - Лига 1 21:00 Брест 0 Ницца 0 2.26 3.7 3.1
Италия - Серия А 22:45 Милан 0 Ювентус 0 3.1 3.5 2.34
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 ПСЖ 0 10 6 1.3
Франция - Лига 1 23:00 Реймс 0 Дижон 0 1.9 3.5 4.4
Франция - Лига 1 23:00 Марсель 0 Монпелье 0 2.16 3.4 3.6
Франция - Лига 1 23:00 Лион 0 Ланс 0 1.52 4.7 6.1
Испания - Примера 23:00 Атлетик Б 0 Барселона 0
06 января 14:52
автор: Юрий Нечаев

Потапова проиграла Саккари в первом круге турнира в Абу-Даби

Россиянка занимает 101-е место в мировом рейтинге.

Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла гречанке Марии Саккари в первом круге турнира WTA в Абу-Даби.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2 в пользу 22-й ракетки мира.

Саккари выполнила семь эйсов, допустив лишь одну двойную ошибку, и реализовала три брейка из восьми. У Потаповой одна подача навылет и шесть двойных ошибок. Россиянка не выиграла ни одного брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге Саккари встретится с победительницей встречи Кори Гауфф (США) — Эйкере Ульрикке (Норвегия).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Амур" прервал серию поражений, победив "Барыс"Молодёжная сборная России узнала соперников на ЧМ-2022Samsung расскажет о новейших смартфонах линейки Galaxy 14 январяМолниеносная реакция Ларионова на критику ФетисоваЛарионов объяснился за позорный проигрыш финамФетисов высказался о поражении сборной России
Хоккей Брагина поломали, хоккей Ларионова не построили. Печальные выводы из МЧМ-2021
Российская молодежка провалом завершила чемпионат мира в Эдмонтоне, оставшись без медалей после проигрыша финнам в матче за бронзу (1:4).
«Не хочу общаться с людьми, которые заикаются об отставке Ларионова». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» прокомментировал поражение (1:4) российской сборной от финнов в матче за третье место на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне, а также подвел итоги всего турнира для нашей команды.
Не наиграли даже на бронзу. Как Россия завершила МЧМ поражением от финнов (видео)
Дебютный молодежный чемпионат мира Игоря Ларионова в качестве главного тренера сборной России не удался – наша команда впервые с Баффало-2018 не попала в тройку призеров.
Дацюк рассказал о реванше с ЦСКА, фиаско молодежки и контракте Ковальчука
После матча регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» на выезде по буллитам победил столичных армейцев, на ответы журналистов (в том числе и «Плеймейкера») ответил капитан уральцев Павел Дацюк.
«Какой позор?» от Родниной и «вторая клюшка» для Аскарова. Как Россия оценила провал с Канадой
Реакция на разгром российской молодежки в полуфинале МЧМ-2021 (0:5) резко разнится между «мнением народа» и комментариями официальных и заинтересованных лиц.
С Кобелем, но без Роналду. Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
«Полуфинал с Канадой показал: лидеров в сборной России нет». МЧМ с Николишиным
Разгромное поражение (0:5) российской сборной от Кленовых листьев в полуфинале проходящего в Эдмонтоне молодежного чемпионата мира специально для «Плеймейкера» прокомментировал чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин.
Попали под каток. Как Россия проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021 (видео)
Команда Игоря Ларионова по всем статьям уступила хозяевам молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне канадцам (0:5). Рассказываем, как это было.
Как «Спартак» вел 3:1, но проиграл в Магнитогорске 26-й раз из 26
Красно-белые так и не смогли впервые отобрать очки в гостях у "Металлурга", позволив сопернику совершить камбэк (4:3). Спартаковская черная серия в Магнитке длится уже 28 лет.
«Разговоры о необъективности канадских арбитров – полный бред». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин специально для «Плеймейкера» оценивает шансы сборных России и Канады в предстоящем (в 2 часа ночи с 4 на 5 января) полуфинальном поединке молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне.

Футбол. Головин выходит на поле. Ковид взялся за «Ювентус». Хоккей. Россия vs Финляндия

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика