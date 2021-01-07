Гасанова обыграла Бартель в первом круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Гасанова в первом круге турнира WTA в Абу-Даби одержала победу над немкой Моной Бартель – 6:4, 6:4.

Матч продлился 1 час и 23 минуты.

Гасанова ни разу не подала на вылет, а Бартель сделала девять эйсов. При этом Анастасия допустила три двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из семи. У Моны семь двойных ошибок и два выигранных гейма на подаче соперницы при семи возможностях.

Во втором круге Гасанова сыграет с третьей ракеткой турнира чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая сегодня обыграла гречанку Деспину Папамихаил – 6:2, 7:6 (7:4).