За нарушение карантина на Australian Open предусмотрены денежные штрафы и уголовная ответственность

Журналист Лука Фьорино опубликовал в твиттере фрагмент инструкции для теннисистов от организаторов Открытого чемпионата Австралии.

За нарушение карантина на Australian Open предусмотрены серьезные наказания вплоть до уголовной ответственности и депортации из страны.

В частности, в инструкции сказано следующее:

«Вы будете оштрафованы на сумму до 20 тысяч австралийских долларов и привлечены к уголовной ответственности в Австралии, если уедете без разрешения представителя правительства штата Виктория.

Любые нарушения также могут привести к одному или нескольким следующим последствиям: