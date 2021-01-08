Кудерметова обыграла итальянку Турати во втором круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла итальянку Бьянку Турати во втором круге турнира WTA в Абу-Даби.

Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счетом 6:2, 6:1 в пользу россиянки.

Кудерметова выполнила два эйса при одной двойной ошибке и выиграла пять брейков из десяти. Ее соперница ни разу не подала навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, и не смогла реализовать единственный брейк-пойнт.

В третьем круге Кудерметова встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и испанкой Паулой Бадосой.