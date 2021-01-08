Даяна Ястремская: Я никогда не употребляла запрещенные вещества

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, сдавшая положительный тест на допинг, сделала официальное заявление.

«Несколько дней назад я получила сообщение от ITF, что сдала положительный тест на метаболит местеролона 24 ноября 2020 года. Твердо заявляю, что никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, и запрещенные вещества. Я шокирована и поражена этим, особенно учитывая тот факт, что за две недели до этого, 9 ноября, я сдала отрицательный допинг-тест на турнире в Линце. После этого последнего турнира года я приостановила тренировки, чтобы подготовиться к новому сезону.

В моем организме была обнаружена очень низкая концентрация метаболитов местеролона. Я обратилась за научным советом. Меня проинформировали, что это вещество используется в качестве лекарства для мужчин, а женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов, которые оно вызывает.

Учитывая конфиденциальность разбирательства, вы понимаете, что на данном этапе я не могу поделиться другой информацией. Однако сейчас я работаю со своей командой, и можете быть уверены, что я решительно настроена сделать все, чтобы очистить свое имя», — написала спортсменка в твиттере.

Напомним, вчера стало известно, что допинг-проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат на запрещенное вещество — метаболиты местеролона.

Добавим, что Ястремская занимает 29-е место в мировом рейтинге. Украинка трижды побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде.