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08 января 12:00
автор: Юрий Нечаев

Россиянин Котов не смог выйти во второй круг турнира в Анталье

22-летний спортсмен занимает 269-е место в мировом рейтинге.

Российский теннисист Павел Котов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталье.

Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представителя Германии.

Победитель выполнил три эйса при двух двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. У Котова две подачи навылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из семи.

Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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