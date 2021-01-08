Россиянин Котов не смог выйти во второй круг турнира в Анталье

Российский теннисист Павел Котов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталье.
Матч продолжался 1 час 29 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу представителя Германии.
Победитель выполнил три эйса при двух двойных ошибках и реализовал пять брейк-пойнтов из 12. У Котова две подачи навылет, одна двойная ошибка и два выигранных брейка из семи.
Анталья (Турция)
Турнир ATP Antalya Open
Призовой фонд 300 000 евро
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Павел Котов (Россия) — 6:4, 6:3.