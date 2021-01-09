Россиянка Гасанова в двух сетах победила Плишкову во втором круге турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Анастасия Гасанова одержали сенсационную победу над представительницей Чехии Каролиной Плишковой со счетом 6:2, 6:4 в рамках второго круга турнира WTA в Абу-Даби.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Россиянка не оформила ни одного эйса и не совершила ни одной двойной ошибки. При этом она реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. У ее соперницы девять подач навылет, три двойных и один реализованный брейк из шести.

Напомним, что Гасанова занимает 292-е место в рейтинге. В следующем круге она сыграет с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.