Звонарева уступила Свитолиной и не смогла выйти в третий круг турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вера Звонарева завершила свои выступления на турнире WTA в Абу-Даби.
Во втором круге 36-летняя спортсменка по итогам двух сетах проиграла представительнице Украины Элине Свитолиной – 4:6, 1:6.
Статистика эйсов – 2-1 в пользу Элины. Также украинка допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Звонаревой три двойных и один реализованный брейк из двух.
В 1/8 финала Свитолина сыграет с победительницей пары Екатерина Александрова (Россия) – Хитер Уотсон (Великобритания).
источник: «Советский спорт»