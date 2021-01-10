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10 января 10:43
автор: Артур Гичунцев

Соболенко обыграла Жабер и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби

Призовой фонд соревнований – 565 тысяч долларов.

Представительница Белоруссии Арина Соболенко пробилась в ¼ финала теннисного турнира WTA, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).

В матче третьего круга 22-летняя уроженка Минска нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.

За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан).

Добавим, что ранее в третий круг соревнований вышли россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.

источник: «Советский спорт»
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