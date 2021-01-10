Соболенко обыграла Жабер и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби

Представительница Белоруссии Арина Соболенко пробилась в ¼ финала теннисного турнира WTA, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ).
В матче третьего круга 22-летняя уроженка Минска нанесла поражение Онс Жабер из Туниса со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 8 минут.
За выход в полуфинал Соболенко поспорит с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан).
Добавим, что ранее в третий круг соревнований вышли россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова.
источник: «Советский спорт»