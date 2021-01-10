Донской не смог преодолеть первый круг квалификации Australian Open

Российский теннисист Евгений Донской проиграл китайцу Чжичжэнь Чжану в первом круге квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии.
Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу соперника россиянина.
Донской выполнил две подачи навылет, избежав при этом двойных ошибок, и реализовал единственную возможность взять очко на подаче противника. Представитель Китая сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и выиграл три брейка из четырех.
источник: «Советский спорт»