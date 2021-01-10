Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Онопко рассказал, как его ушли из ЦСКА. Имена не названы, но читаются между строк

Виктор Онопко, бывший помощник главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, дал первое интервью после неожиданного расставания с клубом, где он проработал 11 лет.