Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила украинке Элине Свитолиной в 1/8 финала турнира WTA в Абу-Даби.
Матч продолжался 2 часа 35 минут и завершился со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8) в пользу пятой ракетки мира.
Россиянка только один раз подала навылет, допустив при этом восемь двойных ошибок, и реализовала пять брейк-пойнтов из 19. У ее соперницы шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь выигранных брейков из 13.
Следующей соперницей Свитолиной станет еще одна представительница России Вероника Кудерметова.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг