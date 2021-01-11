Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в полуфинал турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира WTA в Абу-Даби.
Матч продолжался 2 часа 37 минут и завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3) в пользу россиянки.
Кудерметова 11 раз подала на вылет, допустив лишь одну двойную ошибку, и реализовала четыре брейк-пойнта из 11. У ее соперницы четыре эйса, четыре двойные ошибки и четыре выигранных брейка из 11.
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).