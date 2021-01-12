Кудерметова сыграет с Соболенко в финале турнира в Абу-Даби

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира WTA в Абу-Даби.

23-летняя спортсменка обыграла Марту Костюк из Украины со счетом 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Кудерметова выполнила шесть эйсов, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету ее соперницы семь подач навылет, шесть двойных и четыре реализованных брейка из шести.

В решающей встрече турнира Вероника сыграет с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу над представительницей Греции Марией Саккари (6:3, 6:2).