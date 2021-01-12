Шесть российских теннисистов вышли в финал квалификации Australian Open

Шесть российских теннисистов пробились в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.

За право выступить в основной сетке турнира сыграют Аслан Карацев и Роман Сафиуллин среди мужчин, а также Людмила Самсонова, Валерия Савиных, Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова у женщин.

Не смогли преодолеть полуфинал квалификации Евгений Карловский и Анна Калинская.

Добавим, что Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.

Открытый чемпионат Австралии

Квалификационный турнир

Полуфиналы