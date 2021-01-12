Шесть российских теннисистов вышли в финал квалификации Australian Open

Шесть российских теннисистов пробились в финал квалификации Открытого чемпионата Австралии.
За право выступить в основной сетке турнира сыграют Аслан Карацев и Роман Сафиуллин среди мужчин, а также Людмила Самсонова, Валерия Савиных, Маргарита Гаспарян и Камилла Рахимова у женщин.
Не смогли преодолеть полуфинал квалификации Евгений Карловский и Анна Калинская.
Добавим, что Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
Открытый чемпионат Австралии
Квалификационный турнир
Полуфиналы
Карлос Алькарас Гарфия (Испания) — Евгений Карловский (Россия) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)
Аслан Карацев (Россия) — Макс Перселл (Австралия) — 6:1, 6:2
Роман Сафиуллин (Россия) — Митчелл Крюгер (США) — 6:1, 6:4
Клара Бюрель (Франция) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 3:6, 6:4
Людмила Самсонова (Россия) — Робин Андерсон (США) — 6:0, 6:7 (2:7), 6:3
Валерия Савиных (Россия) — Джулия Гатто-Монтиконе (Италия) — 6:4, 7:6 (10:8)
Маргарита Гаспарян (Россия) — Мариам Болквадзе (Грузия) — 6:3, 7:6 (7:3)
Камилла Рахимова (Россия) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:2, 6:3.