Россиянка Гаспарян не смогла пробиться в основную сетку Australian Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян уступила Цветане Пиронковой из Болгарии (3:6, 5:7) в финальном матче отборочных соревнований на Открытом чемпионате Австралии.

Матч продлился 1 час 26 минуты. 26-летняя Гаспарян, являющаяся 125-й ракеткой мира, оформила три эйса, допустила четыре двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. На счету ее соперницы пять подач навылет, две двойных, а также четыре реализованных брейка из восьми.

Отметим, что другая россиянка – Людмила Самсонова победила в финале Лесю Цуренко из Украины со счетом 7:6, 6:2. Также сегодня право за выход в основную сетку Australian Open оспорят еще две представительницы России – Валерия Савиных и Камилла Рахимова.