Кудерметова поднялась на 10 позиций в обновленном рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за которой расположились Симона Халеп из Румынии и Наоми Осака, представляющая Японию.

Лучшая теннисистка России, Екатерина Александрова, сохранила 33-ю позицию. Вероника Кудерметова поднялась с 46-го места на 36-е. На прошлой неделе 23-летняя спортсменка впервые в карьере дошла до финала турнира WTA. В решающем матче соревнований в Абу-Даби россиянка уступила белоруске Арине Соболенко.

Рейтинг WTA от 18 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,