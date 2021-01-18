Кудерметова поднялась на 10 позиций в обновленном рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.
В первой тройке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за которой расположились Симона Халеп из Румынии и Наоми Осака, представляющая Японию.
Лучшая теннисистка России, Екатерина Александрова, сохранила 33-ю позицию. Вероника Кудерметова поднялась с 46-го места на 36-е. На прошлой неделе 23-летняя спортсменка впервые в карьере дошла до финала турнира WTA. В решающем матче соревнований в Абу-Даби россиянка уступила белоруске Арине Соболенко.
Рейтинг WTA от 18 января:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,
2 (2). Симона Халеп (Румыния) - 7255,
3 (3). Наоми Осака (Япония) - 5780,
4 (4). София Кенин (США) - 5760,
5 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5260,
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,
7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4580,
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,
9 (8). Петра Квитова (Чехия) - 4516,
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4505...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) - 1775...
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) - 1680...
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) - 1631...
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1630...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) - 1114...
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) - 1010...
95 (94). Варвара Грачева (Россия) - 798.