Донской станет капитаном сборной России на ATP Cup

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовал список капитанов команд сборных, которые примут участие во втором розыгрыше ATP Cup.
Соревнования пройдут в австралийском Мельбурне с 1 по 5 февраля, а жеребьевка состоится в пятницу 22 января.
Капитаном сборной России станет 30-летний Евгений Донской, заявленный в качестве четвертого игрока российской команды.
Полный список капитанов выглядит следующим образом:
Россия – Евгений Донской
Сербия – Виктор Троицки
Испания – Пепе Вендрелл
Австрия – Вольфганг Тим
Греция – Апостолос Циципас
Германия – Миша Зверев
Аргентина – Диего Шварцман
Италия – Винченцо Сантопадре
Япония – Максим Мирный
Франция – Рихард Рукельсхаузен
Канада – Петер Полански
Австралия – Ллейтон Хьюитт
На первой стадии соревнований 12 участников будут поделены на четыре группы по три команды. Победители групп выйдут в полуфинале.
В финале первого розыгрыша ATP Cup в январе прошлого года сборная Сербии победила испанцев.
На февральский турнир за сборную России заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.