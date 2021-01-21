Донской станет капитаном сборной России на ATP Cup

Соревнования пройдут в австралийском Мельбурне с 1 по 5 февраля, а жеребьевка состоится в пятницу 22 января.

Официальный сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов опубликовал список капитанов команд сборных, которые примут участие во втором розыгрыше ATP Cup.

Сербия – Виктор Троицки

Испания – Пепе Вендрелл

Австрия – Вольфганг Тим

Греция – Апостолос Циципас

Германия – Миша Зверев

Аргентина – Диего Шварцман

Италия – Винченцо Сантопадре

Япония – Максим Мирный

Франция – Рихард Рукельсхаузен

Канада – Петер Полански

Австралия – Ллейтон Хьюитт

На первой стадии соревнований 12 участников будут поделены на четыре группы по три команды. Победители групп выйдут в полуфинале.

В финале первого розыгрыша ATP Cup в январе прошлого года сборная Сербии победила испанцев.

На февральский турнир за сборную России заявлены Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.