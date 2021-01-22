Аргентина и Япония стали соперниками сборной России на групповом этапе Кубка ATP

Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка командного турнира ATP Cup.

Отмечается, что мужская сборная России оказалась в группе D, где ее соперниками станут команды Аргентины и Японии. Соревнования пройдут с 1-го по 5 февраля в австралийском Мельбурне. Российскую команду представят Даниил Медведев и Андрей Рублев

На первой стадии соревнований 12 участников будут поделены на четыре группы по три команды. Победители групп выйдут в полуфинале.

В финале первого розыгрыша ATP Cup в январе прошлого года сборная Сербии победила испанцев.