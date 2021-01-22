Маррей пропустит Australian Open

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей объявил о том, что пропустит Australian Open.

Заявление 33-летнего британского теннисиста опубликовал в твиттере журналист Тумаини Карайол.

«К сожалению, я вынужден объявить, что я не полечу в Австралию и не приму участия в Australian Open, – заявил Маррей. – Мы были в постоянном диалоге с федерацией тенниса Австралии, пытаясь найти решение, но ничего не получилось».

В январе 2019 года Маррей объявил о завершении карьеры, но затем вернулся в теннис после сложной операции на бедре. В настоящее время британец занимает 122-е место в рейтинге ATP.