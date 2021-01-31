Самсонова проиграла Пиронковой в первом круге турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA Yarra Valley Classic в Мельбурне.
В матче первого круга россиянка за 1 час 4 минуты уступила представительнице Болгарии Цветане Пиронковой.
Самсонова выполнила одну подачу на вылет, допустив при этом две двойные ошибки, и реализовала один брейк-пойнт из четырех. У ее соперницы пять эйсов, одна двойная ошибка и пять выигранных брейков из 11.
Во втором круге соперницей Пиронковой станет Донна Векич из Хорватии.
источник: «Советский спорт»