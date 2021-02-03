В Мельбурне собираются отправить на карантин участников Australian Open

ФутболХоккейБиатлонФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Еврокубок перерыв УНИКС 51 Морнар 31
КХЛ - регулярный чемпионат 2-й период Торпедо 1 Витязь 2 П1 3.3 Х 3.8 П2 2
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Куньлунь Ред Стар 0 Спартак 1 П1 2.5 Х 4 П2 2.36
КХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Динамо М 1 Йокерит 0 П1 1.45 Х 4.8 П2 5.6
Франция - Лига 1 21:00 Бордо 0 Лилль 0 П1 4 Х 3.2 П2 2.1
Англия - Премьер-лига 21:00 Бёрнли 0 Манчестер Сити 0 П1 17 Х 6.5 П2 1.23
Англия - Премьер-лига 21:00 Фулхэм 0 Лестер Сити 0 П1 3.9 Х 3.4 П2 2.1
Еврокубок 21:00 Будучность 0 Виртус Болонья 0 П1 3.3 Х П2 1.33
Германия - Бундеслига 21:00 Бамберг 0 Миттельдойчер 0
Франция - Лига 1 21:00 Реймс 0 Анже 0 П1 2.65 Х 3.1 П2 3
Франция - Лига 1 21:00 Страсбург 0 Брест 0 П1 1.81 Х 3.9 П2 4.4
Франция - Лига 1 21:00 Ренн 0 Лорьян 0 П1 1.67 Х 3.9 П2 5.5
Франция - Лига 1 21:00 Метц 0 Монпелье 0
Кубок Испании 21:00 Леванте 0 Вильярреал 0 П1 3.4 Х 3.8 П2 2.1
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайтед 0 Дерби Каунти 0 П1 3.1 Х 3.2 П2 2.5
Еврокубок 22:00 Андорра 0 Гран Канария 0 П1 1.47 Х П2 2.7
Еврокубок 22:00 Нантер 0 Уникаха 0 П1 2.6 Х П2 1.5
Бразилия - Серия А 22:00 Гремио 0 Сантос 0 П1 1.7 Х 3.7 П2 5.2
Германия - Бундеслига 22:30 С.Оливер Баскетс 0 Бавария 0
Еврокубок 22:30 Партизан 0 Локомотив-Кубань 0 П1 2.7 Х П2 1.47
Англия - Премьер-лига 22:30 Лидс Юнайтед 0 Эвертон 0 П1 2.5 Х 3.55 П2 2.9
Англия - Чемпионшип 22:45 Брентфорд 0 Бристоль Сити 0 П1 1.42 Х 4.5 П2 8.9
Кубок Италии 22:45 Наполи 0 Аталанта 0 П1 2.9 Х 3.6 П2 2.48
Еврокубок 23:00 Бурк 0 Цедевита Олимпия 0 П1 2.06 Х П2 1.76
Франция - Лига 1 23:00 Сент-Этьен 0 Нант 0 П1 2.05 Х 3.4 П2 3.9
Кубок Испании 23:00 Гранада 0 Барселона 0 П1 7.4 Х 5.2 П2 1.41
Франция - Лига 1 23:00 Дижон 0 Лион 0 П1 9.1 Х 5.9 П2 1.32
03 февраля 16:45
автор: Виктор Шарафудинов

В Мельбурне собираются отправить на карантин участников Australian Open

Турнир «Большого шлема» должен стартовать 8 февраля.

Телеканал Sky Sports сообщает, что власти австралийского штата Виктория собираются отправить на самоизоляции участников Открытого чемпионата Австралии.

Речь идет о 600 человек, проживающих в отеле Grand Hyatt в Мельбурне, включая теннисистов, тренеров, судей и других лиц, которые должны принять участие в проведении Australian Open.

Как сообщил премьер-министр Виктории Дэн Эндрюс, один из работников карантина Открытого чемпионата Австралии сдал положительный тест на коронавирус. О его заражении стало известно 2 февраля, а 29 января он работал в Grand Hyatt.

Теперь те, кто мог с ним общаться, должны отправится на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательные тесты на COVID-19.

источник: Sky Sports
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Хизриеву нашелся новый соперник на дебютный бой в UFCСборная Белоруссии не намерена пропускать чемпионат мира по хоккею"Амур" разделался с "Сибирью"«Лучшее тело Земли»Украинка с 15-м размером бюста показала все свои прелестиТеперь известно, кто такой "добрый" слил видео с Дзюбой
О чем говорит и молчит Тедеско. Выводы из двух интервью тренера «Спартака»
С Доменико Тедеско за последние две недели обстоятельно побеседовали «Спорт-Экспресс» и Sports.ru. Эти интервью дали немалую пищу для размышлений.
Абрамович под ударом из-за Навального. Британский парламент готовит санкции против «Челси»
24 депутата подписали обращение к министру иностранных дел Великобритании по поводу двух клубов АПЛ - "Челси" и "Эвертона".
Как поссорились Массимо и Серджио. Каррера уличил Паршивлюка во лжи
Если верить экс-защитнику "Спартака" Сергею Паршивлюку, Массимо Каррера «зачистил» из команды задолго до Дениса Глушакова с Андреем Ещенко.
Отдали Латвии то, что отобрали у Белоруссии. ЧМ-2021 в Риге – это и хорошо, и плохо
После долгих раздумий совет ИИХФ проголосовал за то, чтобы все матчи хоккейного чемпионата мира 2021 года отдать латвийской столице.
Это ради нее Месси зарабатывал полмиллиарда евро за 4 года. Ставка на красоту#9
Футбольный мир продолжает обсуждать "слитые" в Сеть детали контракта Лионеля Месси с "Барселоной". А героиней нашей рубрики стала избранница аргентинца Антонелла Рокуццо.
Бессебергу грозят 10 лет тюрьмы за работу на Россию. Подробности
Бывший глава международного союза биатлонистов норвежец Андерс Бессеберг может быть серьезно наказан, если подтвердятся обвинения в коррупции.
Да здравствует Мир! Символическая сборная европейской футбольной недели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя в Топ-5 европейских лиг за последние семь дней.
Переход Промеса в «Спартак» должен насторожить «Зенит». И вот почему
Для оформления трансфера Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак" осталось утрясти последние формальности.
Королева рапиры Галина Горохова – героиня проекта «Легенды спорта»
Трехкратная олимпийская чемпионка и девятикратная победительница чемпионатов мира по фехтованию Галина Горохова стала героиней уникального проекта, объединившего 10 легенд отечественного спорта.
Блат для Кокорина, венгерский срам и Чалов в «Индии». «Телега едет»#5
"Плеймейкер" представляет традиционный обзор самых интересных публикаций в Telegram. Выпуск пятый.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Уилл Смит и наши спортсмены. Минспорта не справилось с целью. Андрей Созин - вылетит еще 2 клуба.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика