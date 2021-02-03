В Мельбурне собираются отправить на карантин участников Australian Open

Телеканал Sky Sports сообщает, что власти австралийского штата Виктория собираются отправить на самоизоляции участников Открытого чемпионата Австралии.

Речь идет о 600 человек, проживающих в отеле Grand Hyatt в Мельбурне, включая теннисистов, тренеров, судей и других лиц, которые должны принять участие в проведении Australian Open.

Как сообщил премьер-министр Виктории Дэн Эндрюс, один из работников карантина Открытого чемпионата Австралии сдал положительный тест на коронавирус. О его заражении стало известно 2 февраля, а 29 января он работал в Grand Hyatt.

Теперь те, кто мог с ним общаться, должны отправится на самоизоляцию до тех пор, пока не получат отрицательные тесты на COVID-19.