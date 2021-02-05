Хачанов вышел в четвертьфинала турнира в Мельбурне, победив Андерсона

Российский теннисист Карен Хачанов успешно преодолел барьер 1/8 финала турнира Great Ocean Road Open в австралийском Мельбурне, одержав победу над представителем ЮАР Кевином Андерсоном в двух сетах – 6:3, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. На счету Хачанова, занимающего 20-е место в рейтинге ATP, два эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк из пяти. Его соперник оформил за игру семь подач навылет, допустил три двойных, а также не реализовал ни одного брейка из пяти.

В четвертьфинале россиянин сыграет с Ботиком Ван де Зандшульпом из Нидерландов, который обыграл американца Райлли Опелку – 7:6 (8:6), 7:6 (7:4).