Сборная России в полуфинале АТР Cup сыграет с Германией

В полуфинале турнира АТР Cup сборная России встретится с теннисистами из Германии.

Немцы пробились в 1/2 финала благодаря победе над сербами в заключительном матче группового этапа со счетом 2-1. В одиночных противостояниях Ян-Леннард Штруфф переиграл Душана Лайовича 6:3, 3:6, 6:4, а Новак Джокович взял верх над Александром Зверевым 6:7, 6:2, 7:5. В решающей парной встрече немцы оказались сильнее 7:6, 5:7, 10:7.

Полуфинал Россия - Германия состоится 6 февраля. Второй финалист турнира определится в противостоянии Испании и Италии.