Хачанов пробился в полуфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в четвертьфинале турнира АТР в Мельбурне.

Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3 в пользу 24-летнего россиянина.

Хачанов выполнил шесть подач на вылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и один выигранный брейк из шести.

В полуфинале россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

Мельбурн (Австралия)

Турнир ATP Great Ocean Road Open

Призовой фонд 320 775 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал