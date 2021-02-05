Хачанов пробился в полуфинал турнира в Мельбурне

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в четвертьфинале турнира АТР в Мельбурне.
Матч продолжался 2 часа 32 минуты и завершился со счетом 6:7 (6:8), 7:5, 6:3 в пользу 24-летнего россиянина.
Хачанов выполнил шесть подач на вылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. У его соперника четыре эйса, пять двойных ошибок и один выигранный брейк из шести.
В полуфинале россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.
Мельбурн (Австралия)
Турнир ATP Great Ocean Road Open
Призовой фонд 320 775 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал