Рублев обыграл Штруффа и вывел Россию вперед в полуфинале АTP Cup

Сборная России вышла вперед в полуфинале турнира АТР Cup против команды Германии.

В первом матче противостояния Андрей Рублев за 1 час 22 минуты обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Россиянин 11 раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. У его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных брейка из четырех.

Во втором матче полуфинала позднее Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым.

ATP Cup

Призовой фонд 4 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал