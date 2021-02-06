Рублев обыграл Штруффа и вывел Россию вперед в полуфинале АTP Cup

Сборная России вышла вперед в полуфинале турнира АТР Cup против команды Германии.
В первом матче противостояния Андрей Рублев за 1 час 22 минуты обыграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2.
Россиянин 11 раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. У его соперника 11 эйсов, пять двойных ошибок и два выигранных брейка из четырех.
Во втором матче полуфинала позднее Даниил Медведев сыграет с Александром Зверевым.
ATP Cup
Призовой фонд 4 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал