Медведев обыграл Зверева и вывел сборную России в финал ATP Cup

Сборная России вышла в финал турнира ATP Cup.

Во втором матче полуфинального противостояния с Германией Даниил Медведев за 2 часа 32 минуты обыграл Александра Зверева со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Россиянин выполнил 12 подач на вылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 11. У Зверева семь эйсов, девять двойных ошибок и два выигранных брейка из 11.

Ранее Андрей Рублев переиграл Яна-Леннарда Штруффа со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, сборная России повела со счетом 2-0 и обеспечила себе выход в финал турнира. Заключительная парная встреча не будет иметь турнирного значения.