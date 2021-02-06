Даниил Медведев: Матч против Зверева получился сумасшедшим

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым (3:6, 6:3, 7:5) в полуфинале ATP Cup.

«Это был очень странный матч, тем более, концовка. На первом матч-пойнте я подумал, что еще не ходил к сетке со второй подачи, так что он попытается принять поглубже. В итоге я сделал двойную ошибку. На втором я попытался повторить, он принял мне в ноги и выиграл розыгрыш. Это был сумасшедший матч. Важнее всего, что мне удалось набрать такое нужное очко», — сказал россиянин сразу после матча.

Благодаря победе Медведева сборная России обеспечила себе выход в финал турнира. Ранее Андрей Рублев переиграл Яна-Леннарда Штруффа 3:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, сборная России повела со счетом 2-0. Заключительная парная встреча не будет иметь турнирного значения.

В финале ATP Cup, который состоится 7 февраля, российская команда сыграет с Италией.