Александрова проиграла Канепи в полуфинале турнира в Мельбурне

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла эстонке Кайе Канепи в полуфинале турнира WTA в Мельбурне.

Матч продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (8:6) в пользу представительницы Эстонии.

Александрова девять раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Канепи семь эйсов, две двойные ошибки и три выигранных брейка из трех.

В финале турнира эстонка сыграет с Элисе Мертенс из Бельгии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал