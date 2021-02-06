Донской и Карацев уступили немцам в парном матче полуфинала ATP Cup

Россияне Евгений Донской и Аслан Карацев проиграли немцам Кевину Кравицу и Яну-Леннарду Штруффу в парном матче полуфинального противостояния на турнире ATP Cup.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:2) в пользу дуэта из Германии.

Напомним, ранее Андрей Рублев переиграл Штруффа 3:6, 6:1, 6:2, а Даниил Медведев оказался сильнее Александра Зверева 3:6, 6:3, 7:5. Таким образом, сборная России обыграла команду Германии со счетом 2-1 и вышла в финал ATP Cup, где в воскресенье сыграет с итальянцами.

Мельбурн (Австралия)

ATP Cup

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Кевин Кравиц/Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Евгений Донской/Аслан Карацев (Россия) — 6:3, 7:6 (7:2)