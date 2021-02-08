Павлюченкова проиграла Осаке в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченков проиграл японке Наоми Осаке в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2 в пользу третье ракетки мира.

Россиянка один раз подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. Осака выполнила два эйса, избежав при этом двойных ошибок, и выиграла пять брейков из семи.

Во втором круге представительница Японии встретится с победительницей матча Полона Херцог (Словакия) — Каролин Гарсия (Франция).

Мельбурн (Австралия)

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