Касаткина обыграла британку Бултер в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче первого раунда россиянка за 1 час 12 минут переиграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:4.

Касаткина дважды подала на вылет, допустив столько же двойных ошибок, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Бултер два эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейка из двух.

Следующая соперница 23-летней Касаткиной определится в противостоянии Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Кужмова (Словакия).

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