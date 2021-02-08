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08 февраля 07:22
автор: Юрий Нечаев

Касаткина обыграла британку Бултер в первом круге Australian Open

В Мельбурне стартовал первый в сезоне турнир серии «Большого шлема».

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче первого раунда россиянка за 1 час 12 минут переиграла британку Кэти Бултер со счетом 6:1, 6:4.

Касаткина дважды подала на вылет, допустив столько же двойных ошибок, и реализовала шесть брейк-пойнтов из 13. На счету Бултер два эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейка из двух.

Следующая соперница 23-летней Касаткиной определится в противостоянии Арина Соболенко (Белоруссия) — Виктория Кужмова (Словакия).

Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг

Дарья Касаткина (Россия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:1, 6:4
Сара Эррани (Италия, Q) — Ван Цян (Китай, 30) — 2:6, 6:4, 6:4
Тимеа Бабош (Венгрия, Q) — Изалин Бонавантюр (Бельгия, LL) — 7:6 (7:0), 6:4
Ига Свентек (Польша, 15) — Аранча Рус (Голландия) — 6:1, 6:3.

источник: «Советский спорт»
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