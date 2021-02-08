Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Джанлуку Маджера в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу россиянина.
Карацев 11 раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк из двух.
Во втором круге 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Бенуа Пер (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Аслан Карацев (Россия, Q) — Джанлука Маджер (Италия) — 6:3, 6:3, 6:4
Педро Мартинес (Испания) — Йошихито Нишиока (Япония) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:1, 6:1
Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Гаэль Монфис (Франция, 10) — 3:6, 6:4, 7:5, 3:6, 6:3
Корантен Муте (Франция) — Джон Миллмэн (Австралия) — 6:4, 6:7 (4:7), 3:6, 6:2, 6:3
Алекс Болт (Австралия, WC) — Норберт Гомбош (Словакия) — 6:2, 6:2, 4:6, 6:3
Милош Раонич (Канада, 14) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2
Адриан Маннарино (Франция, 32) — Деннис Новак (Австрия) — 6:2, 6:4, 7:6 (7:2)
Райлли Опелка (США) — Лу Еньсунь (Тайвань) — 6:3, 7:6 (7:2), 6:3
Стэн Вавринка (Швейцария, 17) — Педру Соуза (Португалия) — 6:3, 6:2, 6:4.