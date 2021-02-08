Карацев вышел во второй круг Australian Open

Российский теннисист Аслан Карацев обыграл итальянца Джанлуку Маджера в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3, 6:4 в пользу россиянина.

Карацев 11 раз подал на вылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету его соперника шесть эйсов, две двойные ошибки и один выигранный брейк из двух.

Во втором круге 27-летний россиянин сыграет с победителем матча Бенуа Пер (Франция) — Егор Герасимов (Белоруссия).

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