Александрова поднялась на одну позицию в рейтинге WTA

WTA опубликовала обновленный рейтинг теннисисток.

В первой тройке изменений не произошло. Лидирует австралийка Эшли Барти, следом за которой расположились Симона Халеп из Румынии и представительница Японии Наоми Осака.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, поднялась с 33-й позиции на 32-ю.

Рейтинг WTA от 8 февраля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5965

4 (4). София Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580

8 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4571

9 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505...

32 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1900...

36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680

37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

63 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

75 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...

97 (95). Варвара Грачева (Россия) — 816.