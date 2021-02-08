Кудерметова обыграла украинку Костюк в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла украинку Марту Костюк в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 1 час 23 минуты и завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу россиянки.

Кудерметова три раза подала на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 10. На счету Костюк пять эйсов, четыре двойные ошибки и два выигранных брейка из пяти.

Следующая соперница Кудерметовой определится в противостоянии россиянок Варвары Грачевой и Анны Блинковой.

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