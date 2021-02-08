Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге АТР

АТР опубликовала обновленный рейтинг теннисистов.
В первой десятке не произошло ни одного изменения. Лидирует серб Новак Джокович, далее расположились испанец Рафаэль Надаль и австриец Доминик Тим.
Даниил Медведев остался на четвертом месте, Андрей Рублев - на восьмом.
Рейтинг АТР от 8 февраля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12030 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,
3 (3). Доминик Тим (Австрия) - 9125,
4 (4). Даниил Медведев (Россия) - 8715,
5 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 5965,
7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5615,
8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 4429,
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) - 3480,
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) - 3345...
20 (20). Карен Хачанов (Россия) - 2290.