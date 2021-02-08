Потапова преодолела первый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Матч продолжался 53 минуты и завершился победой россиянки в двух сетах 6:1, 6:2.
Потапова выполнила четыре подачи на вылет, допустив лишь одну двойную ошибку, и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. У Риске два эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейка из двух.
Во втором круге Потапова сыграет с венгеркой Тимеа Бабош.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг