Потапова преодолела первый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла американку Элисон Риске в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

Матч продолжался 53 минуты и завершился победой россиянки в двух сетах 6:1, 6:2.

Потапова выполнила четыре подачи на вылет, допустив лишь одну двойную ошибку, и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. У Риске два эйса, четыре двойные ошибки и два выигранных брейка из двух.

Во втором круге Потапова сыграет с венгеркой Тимеа Бабош.

Мельбурн (Австралия)

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