Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР, Рублев занимает третье место

Как Овечкин забил два, отдал два и в итоге проиграл (видео)

Российский суперфорвард «Вашингтона» Александр Овечкин выдал сверхрезультативную игру против «Филадельфии», набрав четыре очка, однако соперник забил семь шайб и обошел «Столичных» в таблице НХЛ.