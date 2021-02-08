Медведев возглавил чемпионскую гонку АТР, Рублев занимает третье место

АТР опубликовала обновленный рейтинг чемпионской гонки.
Первое место занимает российский теннисист Даниил Медведев, набравший 500 очков. На второй позиции находится итальянец Маттео Берреттини, замыкает тройку еще один представитель России Андрей Рублев.
Напомним, на прошлой неделе Медведев и Рублев в составе сборной России стали победителями командного турнира ATP Cup.
Добавим, что рейтинг чемпионской гонки формируется на основе выступлений теннисистов в текущем сезоне.
Чемпионская гонка АТР, версия от 8 февраля: